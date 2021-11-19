В Москве более 50% привившихся граждан прошли ревакцинацию

В Москве ревакцинацию прошли более 50% граждан, привившихся от коронавируса. Об этом в пятницу, 19 ноября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«1,5 млн человек более полугода назад получили прививку, повторную прививку получили пока только 50%», — сказала Ракова в эфире канала «Россия-24».

Кроме того, Ракова отметила, что ревакцинированы были все пожилые люди, проживающие в социальных учреждениях.

«На сегодняшний день среди этой категории нет заболеваемости», — добавила Ракова.

Ранее в этот день Ракова рассказала, что заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась на 50% после окончания периода нерабочих дней, действовавшего в столице с 28 октября по 7 ноября.

Ракова заявила, что фиксируется улучшение ситуации с коронавирусом. Так, в городе удалось освободить 1,4 тыс. коек. Если тенденция продолжится, то ряд корпусов московских больниц можно будет вернуть к работе в обычном режиме.

При этом заместитель мэра Москвы отметила хрупкость достижений. Она призвала граждан соблюдать все меры безопасности и вакцинироваться от COVID-19.

12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о реальном снижении количества новых случаев коронавируса в столице. По его словам, причиной этого стали нерабочие дни.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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