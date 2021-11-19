В СФ назвали бредом и нелепицей резолюцию США о непризнании выборов в РФ

Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в пятницу, 19 ноября, в беседе с «Известиями» назвал нелепицей и бредом проект резолюции конгрессменов США о непризнании президентских выборов в 2024 году в России.

«На фоне того бреда, нелепицы, которую сейчас пытаются принять, — резолюции в конгрессе США о непризнании Владимира Владимировича [Путина] президентом России, если он выиграет выборы в 2024 году, — этих вот болезненных фантазмов некоторых американских законодателей заявления Bloomberg, как говорится, идут все в одну тарелку. Я думаю, что это всё звенья одной пропагандисткой цепи», — сказал он.

Ранее в этот день обозреватель Леонид Бершидский в своей статье для агентства Bloomberg написал, что газопроводу «Северный поток – 2» грозит «гарантированное уничтожение» в случае полномасштабного вторжения России на Украину.

Американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США проект резолюции с призывом не считать Путина президентом, если он будет занимать свой пост после 7 мая 2024 года.

Резолюции палаты представителей и сената не имеют юридической силы и носят лишь рекомендательный характер. Исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что проект резолюции конгрессменов США о непризнании президентских выборов в 2024 году в России носит абсурдный характер.

Как отметил политолог Марат Баширов, два русофобски настроенных, по его мнению, конгрессмена внесли резолюцию с целью пиара. Эксперт отметил, что подобные инициативы в США появляются часто, носят «шоуменский характер» и не имеют отношения к реальной политике.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле считают документ демонстрацией вмешательства Вашингтона во внутренние дела других стран.