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Использование Россией миграционного кризиса для атаки на Украину назвали абсурдом

Обозреватель Bloomberg: использование Россией миграционного кризиса для атаки на Украину — абсурд
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Заявления, что Россия собирается играть с позиции силы, используя миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, — абсурд. Такое заявление сделал политический аналитик Леонид Бершидский в пятницу, 19 ноября.

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Он отметил, что западные журналисты продолжают называть Украину российской мишенью, якобы единственная повестка Москвы — это как можно скорее поглотить Киев.

Вместо этого обозреватель обратил внимание, что для президента России Владимира Путина сейчас не менее важным проектом на внешнеполитической арене является газопровод «Северный поток — 2» (СП-2).

«Полномасштабная атака России на Украину погубила бы «Северный поток — 2», — написал аналитик в своем материале для Bloomberg.

Он добавил, что даже меньший конфликт мог бы привести к серьезным последствиям для газопровода, а значит, Россия просто обязана вести очень сложную игру, чтобы обеспечить ему запуск.

По поводу приостановке регулятором ФРГ сертификации оператора газопровода Бершидский считает, что тут не стоит искать сложные политические причины, вроде того, что временной исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель обиделась и мстит «за унижение». По мнению обозревателя, всему виной немецкая бюрократическая машина.

18 ноября официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала статью главного редактора Repubblica Маурицио Молинари о причастности России к миграционному кризису в Европе «восхитительной чушью», демонстрирующей отсутствие культуры фактчекинга и знаний географии у итальянских коллег.

Она ответила итальянскому коллеге напоминанием о том, что тот, видимо, читал американские заявления о концентрировании войск на границе с Украиной, но не видел официальное коммюнике Минобороны страны и заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея Шаптала, «отрицающее американские фобии».

17 ноября Захарова обратила внимание на то, как НАТО продолжает информационную обработку населения Европы. Она отметила, как альянс обвиняет Россию во вмешательстве в дела других государств, не приводя при этом доказательств.

10 ноября первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил «Известиям», что в настоящее время никакого вмешательства России в ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши не наблюдается.

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