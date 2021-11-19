В Кремле оценили проект резолюции США о непризнании выборов в России

В Кремле видели проект резолюции США о непризнании выборов в России, считают его демонстрацией вмешательства Штатов во внутренние дела других стран. Об этом 19 ноября заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана прийти не может. Каждый раз ошибаемся, приходит. Если говорить серьезно, это прекрасная демонстрация не только РФ, но и другим странам мира, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран», — сказал Песков.

При этом в Кремле не считают необходимым отвечать на подобные заявления. Песков допустил, что реакцию дадут российские депутаты.

«Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, считаем вмешательством в наши дела. Убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ. Ни одна другая страна мира не имеет никакого права претендовать на это», — добавил официальный представитель Кремля.

Американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США проект резолюции с призывом не считать российского лидера Владимира Путина президентом, если он будет занимать свой пост после 7 мая 2024 года.

Резолюции палаты представителей и сената не имеют юридической силы и лишь носят рекомендательный характер. Исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.

19 ноября первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что проект резолюции конгрессменов США о непризнании президентских выборов в 2024 году в России носит абсурдный характер.

В тот же день политолог Марат Баширов в разговоре с «Известиями» заявил, что резолюцию внесли два русофобски настроенных конгрессмена США с целью пиара. Баширов отметил, что подобные инициативы в США появляются часто. Они носят «шоуменский характер» и не имеют отношения к реальной политике, добавил политолог.