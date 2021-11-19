Политолог назвал пиаром проект резолюции США о непризнании выборов в России

Резолюцию о непризнании президентских выборов в 2024 году в России внесли два русофобски настроенных конгрессмена США с целью пиара. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил «Известиям» политолог Марат Баширов.

«Два русофобски настроенных конгрессмена внесли резолюцию. Они внесли ее, я считаю, для пиара. И, конечно, никакой такой резолюции не будет в конечном итоге. И, конечно, это не повлияет на срыв той же встречи господина Байдена с нашим президентом», — рассказал Баширов.

Баширов отметил, что подобные инициативы в США появляются часто. Они носят «шоуменский характер» и не имеют отношения к реальной политике, добавил политолог.

«Недавно группа конгрессменов обращалась к господину Байдену, что нужно все-таки воспрепятствовать эксплуатации «Северного потока – 2». До этого были попытки ввести ограничения на покупку российских долговых бумаг. Этого всего очень много происходит, поэтому мне кажется, что надо поменьше на это реагировать», — добавил Баширов.

Американские законодатели Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли на рассмотрение палаты представителей конгресса США проект резолюции с призывом не считать российского лидера Владимира Путина президентом, если он будет занимать свой пост после 7 мая 2024 года.

Резолюции палаты представителей и сената не имеют юридической силы и лишь носят рекомендательный характер. Исполнительная власть вправе игнорировать такого рода документы.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров указал на то, что принятие этой резолюции приведет к разрыву двусторонних отношений. По его словам, документ является «циничным и лишенным какого-либо здравого смысла».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что проект резолюции конгрессменов США о непризнании президентских выборов в 2024 году в России носит абсурдный характер.

В октябре Путин в интервью CNBC признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Вместе с тем российские власти заявляли, что обсуждение Западом участия президента в грядущих выборах является прямым вмешательством во внутренние дела страны.