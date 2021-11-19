Беженцы на белорусской границе пожаловались на дорожающую шаурму

Мигранты на белорусско-польской границе пожаловались на дорожающую шаурму. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил корреспондент «Известий».

«Начались цены с трех [белорусских] рублей (89,5 российских рублей. — Ред.), сейчас до 15 рублей (447,5 российских рублей. — Ред.) дошли. На ходу цену повышают, люди возмущаются. Это кощунство, на это надо обратить внимание», — приводит корреспондент слова одного из беженцев.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 19 ранее в этот день сообщил, что ситуация на польско-белорусской границе на данный момент не указывает на необходимость немедленного созыва совета Североатлантического альянса (НАТО) для обсуждения территориальной целостности одной из стран-членов.

Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью Польскому телевидению.

«НАТО является военным альянсом и имеет в своем распоряжении инструменты, которые относятся к военной сфере <…> Я должен сказать, что ситуация на границе, на мой взгляд, не указывает на то, что мы должны выбрать 4-ю статью (созыв совета НАТО. — Ред.) прямо сейчас», — сообщил министр в эфире телеканала TVP Polonia.

19 ноября глава следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что 65 человек пострадали в результате применении спецсредств польскими силовиками против мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Это двое граждан Белоруссии, один гражданин Российской Федерации, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, добавил Гора.

В тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой. Ради этого польская сторона готова профинансировать рейсы из Белоруссии на родину мигрантов, добавил политик.

Моравецкий 18 ноября выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии. Он подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без участия польской стороны.

Корреспондент «Известий» 18 ноября сообщил, что мигранты покидают лагерь на границе с Польшей и ожидают перехода в логистический центр. По его словам, некоторые из них всё же решили остаться. Основная масса тех, кто не захотел уходить, сконцентрировалась на участке, где 16 ноября была предпринята попытка штурма границы.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропустили.

Страны Евросоюза винят в ситуации с беженцами Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.