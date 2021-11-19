Собянин оценил эффект от введения нерабочих дней в Москве

Период нерабочих дней в Москве, который действовал с 28 октября по 7 ноября из-за коронавируса, дал очень хороший эффект. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Нерабочие дни дали, конечно, очень хороший эффект <...>. Если сравнивать период, скажем, четверговые показатели, которые были, вот, на этой неделе, и, скажем, две-три недели назад, когда мы видели пики заболеваемости, заболеваемость, выявляемость снизилась в два раза, и мы видим это по резкому снижению госпитализаций, по другим показателям, по пневмонии и так далее. То есть это реальный эффект, и снижение коронавируса в Москве продолжается», — сказал Собянин в интервью каналу «Россия-1».

Также в этот день стало известно, что более 5,5 млн человек в Москве прошли полный курс вакцинации от коронавируса, один компонент вакцины был поставлен около 6,8 млн человек, следует из данных, опубликованных на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Таким образом, коллективный иммунитет в столице составляет 67,1%.

Ранее в этот день заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице после окончания нерабочих дней заметно улучшение ситуации с коронавирусом. Ракова рассказала, что заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась на 50% после окончания периода нерабочих дней

Также Ракова отметила, что в столице ревакцинацию прошло более 50% граждан, привившихся от коронавируса. Ревакцинированы были все пожилые люди, проживающие в социальных учреждениях, уточнила заместитель мэра столицы.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.