В Минобрнауки оценили вероятность полного перехода вузов на дистант

Полный переход на дистанционный формат обучения российским вузам не грозит. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Разного рода опасения по поводу того, что мы перейдем на дистант — преподавательский состав нам не даст этого сделать… Полный переход на дистант нам точно не грозит», — отметил он в ходе встречи с педагогами вузов в министерстве.

Министр предположил, что произойдет обратная ситуация и очное обучение вновь станет востребованным.

«Мне кажется, будет расцвет очных форматов, живых форматов общения и уникальных таких форматов, которых не было раньше», — добавил Фальков.

9 ноября в пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что университеты страны имеют право вводить систему QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 студентов для посещения корпусов вузов.

Позиция ведомства относительно организации работы вузов с учетом эпидемической обстановки изложена в приказе от 2 ноября. Согласно документу, с 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением технологий дистанционного обучения.

3 ноября совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов. Как отметил председатель совета Николай Кудрявцев, университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов.

Российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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