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Польша заявила о новых попытках мигрантов перейти через границу

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В ночь на 19 ноября мигранты предприняли новые попытки штурмовать белорусско-польскую границу. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.

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«Ночь не отличалась от предыдущих. Были попытки штурма границы», — заявил Блащак.

Он подчеркнул, что нелегалы не пытались штурмовать границу большой группой, а приняли другую тактику.

«Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах. Это группы от 10 до нескольких десятков людей», — сообщил министр.

Ранее в этот день глава следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что 65 человек пострадали в результате применении спецсредств польскими силовиками против мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Это двое граждан Белоруссии, один гражданин Российской Федерации, остальные граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, добавил Гора.

В тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой. Ради этого польская сторона готова профинансировать рейсы из Белоруссии на родину мигрантов, добавил политик.

Моравецкий 18 ноября выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии. Он подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без участия польской стороны.

Корреспондент «Известий» 18 ноября сообщил, что мигранты покидают лагерь на границе с Польшей и ожидают перехода в логистический центр. По его словам, некоторые из них всё же решили остаться. Основная масса тех, кто не захотел уходить, сконцентрировалась на участке, где 16 ноября была предпринята попытка штурма границы.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропустили.

Страны Евросоюза винят в ситуации с беженцами Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

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