Опубликовано видео самого долгого частного затмения Луны за последние 500 лет

Началось самое долгое за последние 500 лет частное лунное затмение, его могут увидеть жители Дальнего Востока. Максимальная фаза явления наступит в 12:04 мск.

Всего затмение продлится 3 часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 мск 19 ноября.

Как сообщили ранее в «Роскосмосе», в Москве это явление увидеть не получится, так как Луна будет под горизонтом. Жителям Дальнего Востока будут доступны максимальная и частные фазы. Наибольшая фаза может быть наблюдаема в забайкальских регионах, а окончание затмения — в Центральной, Восточной и Северной Сибири.

В большинстве регионов наблюдать явление жители смогут ранним вечером, когда потускневшая Луна будет видна низко над горизонтом на еще светлом небе.

10 июня научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, как правильно наблюдать за солнечными затмениями. Главное — на них нельзя смотреть без специальных приспособлений нельзя, это вредно для глаз. При этом защитить глаза не помогут даже солнцезащитные очки.