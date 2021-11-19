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Жители Дальнего Востока увидят самое продолжительное с XV века лунное затмение

Россияне смогут увидеть самое продолжительное с XV века лунное затмение 19 ноября
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Россиян ожидает самое долгое за последние 500 лет частное лунное затмение в пятницу, 19 ноября.

Всё совпало: как увидеть кольцевое солнечное затмение
Редкое астрономическое явление, которое случится в самый длинный день года, будет заметно даже в Москве

«В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века», — рассказали в госкорпорации «Роскосмос».

Это затемнение можно назвать «почти полным», так как почти вся Луна зайдет в тень Земли, и большая часть лунного диска приобретет красный оттенок.

Всего затмение продлится 3 часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 мск. Максимальная фаза наступит в 12:04.

В столице это явление увидеть не получится, так как Луна будет под горизонтом. Наблюдать его смогут только жители Дальнего Востока. Им будут доступны максимальная и частные фазы. Наибольшая фаза может быть наблюдаема в забайкальских регионах, а окончание затмения — в Центральной, Восточной и Северной Сибири.

В большинстве регионов наблюдать явление жители смогут ранним вечером, когда потускневшая Луна будет видна низко над горизонтом на еще светлом небе.

10 июня научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, как правильно наблюдать за солнечными затмениями. Главное — на них нельзя смотреть без специальных приспособлений нельзя, это вредно для глаз. При этом защитить глаза не помогут даже солнцезащитные очки.

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