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Путин предложил повысить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году

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Президент России Владимир Путин предложил повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2022 год на 8,6%. Стенограмму речи главы государства выложили на сайте Кремля в четверг, 18 ноября.

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«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц — это на 1 тыс. рублей больше, чем сегодня», — сказал он на совещании по социальным вопросам.

Путин отметил, что на размер прожминимума «завязаны многие социальные пособия», например, доплаты к пенсиям или выплаты семьям с детьми. Так что после роста показателя увеличится и объем этих средств.

Президент напомнил, что согласно Конституции России, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, потому его и надо увеличить. МРОТ, в свою очередь, «используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики».

Соответствующие поправки глава государства поручил подготовить своей администрации. Эти инициативы он намерен внести в Государственную думу в ближайшие дни и попросить депутатов поддержать их во время второго чтения законопроекта о федеральном бюджете России на 2022 год.

30 сентября правительство России предложило поднять с 1 января 2022 года МРОТ в стране до 13 617 рублей. Соответствующий проект внесли в Госдуму вместе с проектом нового трехлетнего бюджета в тот же день.

Госдума на пленарном заседании 26 октября приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТа в 2022 году до 13 617 рублей. Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года. Отмечалось, что принятие инициативы поспособствует повышению зарплаты почти 3 млн работникам, из которых около половины трудятся в государственных и муниципальных учреждениях. Для осуществления законопроекта планируется использовать деньги, которые предусмотрены на 2022 год в соответствующих бюджетах бюджетной системы России. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики из-за увеличения МРОТа составят 17,4 млрд рублей.

21 сентября эксперты рассказали, что МРОТ, который увеличится в 2022 году, повлияет не только на рост зарплат в стране, но и увеличит размер пособий.

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