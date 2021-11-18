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Адвокат Стремоусов оценил влияние видеообращения Рашкина на исход дела

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Видеообращение депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, где тот признался в убийстве лося, может рассматриваться как доказательство на суде. Об этом 18 ноября в беседе с «Известиями» сообщил адвокат Игорь Стремоусов.

«Когда суд будет рассматривать дело, данное видеообращение будет рассматриваться как доказательство в рамках собранных материалов. Если позиция Рашкина не поменяется, то это будет публичное признание в содеянном», — сказал он.

По словам юриста, сторона обвинения может использовать тот факт, что политик изначально отрицал свою вину. Тем не менее, учитывая, что депутат в итоге признался, суд может ограничиться штрафом, а не реальным сроком, предположил собеседник.

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Ранее в этот день Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже депутат добавил, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий сообщил «Известиям», что при охоте перепутать лося с кабаном, используя тепловизор, практически невозможно.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, топор и ножи. Позже были опубликованы кадры задержания депутата, а затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

17 ноября глава профильной комиссии Госдумы Отари Аршба сообщил, что комиссия до 23 ноября рассмотрит представление Генеральной прокуратуры о снятии иммунитета с Рашкина. Представление надзорного ведомства поступило в Госдуму.

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