Центр Чумакова выпустит комбинированную вакцину от «Дельта»-штамма COVID-19

Центр им. Чумакова готовится выпускать комбинированную вакцину «КовиВак-Комби» от коронавируса — как от первых его штаммов, так и от штамма «Дельта». Об этом 18 ноября заявил директор Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

«В разработке две вакцины «Ковивак дельта моно» и «Ковивак Комби» на основе «Дельта»-штамма коронавируса. [...] Сейчас принимаем решение, есть ли необходимость создания отдельно вакцины на базе (штамма) «Дельта» или делать комбинированную. Склоняемся больше ко второй версии и ждем решения регуляторной системы. Может быть принято решение делать его как новый продукт»,— сказал он в ходе онлайн-собрания совета РАН по наукам о жизни на площадке МИА «Россия сегодня».

Ранее, 9 ноября, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал «Известиям», что «Дельта»-штамм коронавируса действительно имеет способность ускользать от нейтрализующих его антител и на популяционном уровне он чуть более адаптирован, например, к поствакцинному иммунитету. По его словам, для нейтрализации данного штамма необходим больший уровень антител в организме человека.

29 сентября директор по качеству Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Александра Синюгина сообщил, что вакцина «КовиВак» на 98,4% защищает от COVID-19 и на 99,1% — от тяжелой формы болезни. По его словам, полный цикл вакцинации «КовиВаком» прошли уже более полумиллиона жителей России.

24 августа Ишмухаметов заявил, что «КовиВак будет изменен под новые штаммы COVID-19, в том числе под штамм «Дельта». По его словам, новая вакцина может быть комбинированной, содержать сразу два компонента. При этом он призвал россиян не ждать появления новых препаратов и прививаться уже зарегистрированными.

Вакцина «КовиВак» против коронавирусной инфекции была создана в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Производство этой вакцины в промышленном масштабе началось в марте 2021 года.

«КовиВак» — это третья российская вакцина от COVID-19. Первую в России и в мире вакцину «Спутник V» зарегистрировали 11 августа прошлого года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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