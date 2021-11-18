Премьер Польши Моравецкий призвал Германию отказаться от «Северного потока - 2»

Проект «Северный поток – 2» (СП-2) должен быть остановлен. С таким заявлением 17 ноября выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий призвал Германию остановить запуск газопровода. Он считает, что ФРГ должна прекратить процедуру сертификации СП-2, чтобы обеспечить мир.

«Нужно работать вместе ради мира, а не давать [президенту России] Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения», — заявил Моравецкий в интервью немецкой газете Bild.

Заявление Моравецкого 18 ноября прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Известиями» он заявил, что польский политик обратился не по адресу, так как ФРГ является наиболее заинтересованной в реализации СП-2 страной. Джабаров подчеркнул, что проект является чисто коммерческим, а в газе, который по нему будет поступать, Германия очень нуждается.

Кроме того, своими заявлениями, по мнению Джабарова, Моравецкий продолжает нагнетать русофобию в Европе, что плохо для общеевропейского климата в целом.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В результате Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам, добавляет сайт «Газета.Ru».

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что произошедшее не является ударом по газопроводу. В нынешнем же решении немецкого регулятора есть позитивный сигнал о том, что он не отказывает Nord Stream 2 AG, а просто призывает перерегистрироваться в немецкую юрисдикцию, добавил Юшков.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.