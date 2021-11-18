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В Совфеде отреагировали на призыв Польши к Германии остановить СП-2

Сенатор Джабаров прокомментировал призыв Польши к Германии остановить СП-2
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг, 18 ноября, прокомментировал «Известиям» призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого к будущему канцлеру Германии остановить газопровод «Северный поток – 2» (СП-2).

Сенатор отметил, что польский политик обратился не по адресу, так как ФРГ является наиболее заинтересованной в реализации СП-2 страной. Джабаров подчеркнул, что проект является чисто коммерческим, а в газе, который по нему будет поступать, Германия очень нуждается.

В потоке: почему создание «дочки» Nord Stream 2 упростит сертификацию СП-2
И как приостановка процедуры повысила цены на газ

Кроме того, своими заявления, по мнению Джабарова, Моравецкий продолжает нагнетать русофобию в Европе, что плохо для общеевропейского климата в целом.

Говоря о словах польского премьера о том, что Польша является защитницей всей ЕС от тысяч мигрантов, которые рвутся туда, российский сенатор отметил, что Западная Европа в день принимает больше мигрантов, чем было за всё время в стране.

«А что касается того, как Польша относится к мигрантам, ну есть для этого кадры видеосъемок, где зверски обливают в минусовую температуру людей ледяной водой с отравляющими веществами, поэтому отношение и гуманность польских властей продемонстрированы в полной мере», — заявил Джабаров.

Свои заявления Моравецкий сделал в интервью немецкому изданию Bild, который было опубликовано накануне. Польский премьер, помимо прочего, раскритиковал миграционную риторику исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель, так как, по его словам, за последние 5–6 лет эта политика «поставила под угрозу суверенитет многих европейских государств и создала искусственный мультикультурализм».

17 ноября официальный представитель минэкономики Германии Сюзанне Унгард в Берлине заявила, что приостановка сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2 не несет в себе политического подтекста.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркнул, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ не политизировано, а также назвал процесс сертификации сложным. В МИД РФ в среду выразили надежду на то, что сроки завершения сертификации СП-2 останутся прежними.

Решение о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG было принято регулятором Германии 16 ноября. Уточнялось, что продолжить сертификацию можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В этой связи Nord Stream 2 AG пообещал учредить «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие всем правилам.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Работу проект пока не начал. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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