В Перми пять человек умерли после употребления алкоголя

В Перми возбуждено уголовное дело по факту смерти пяти местных жителей после употребления алкоголя. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает Следственное управления СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия, 16 и 17 ноября мужчина 1963 г. р., его жена 1962 г. р. и их дочь 1982 г. р. распивали алкоголь, напитки они также передали соседям — женщине и ее сожителю.

Позднее 17 ноября все пятеро были найдены мертвыми.

«По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — сказано в сообщении ведомства.

16 ноября с симптомами отравления в Казани были госпитализированы 13 человек 1999–2003 годов рождения. 10 пострадавших были в состоянии средней тяжести, остальные трое — в тяжелом состоянии в реанимации.

По факту отравления следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Четырех подозреваемых задержали.

В ходе расследования было установлено, что после того, как 14 граждан выпили спиртосодержащую жидкость, они почувствовали недомогание и обратились к врачам. В пресс-службе следственного управления СК России по Республике Татарстан пояснили, что молодые люди перепутали бутылки и по ошибке употребили «незамерзайку», смешав ее с ароматизаторами.