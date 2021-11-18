Врач Ким: тромбоз случается и у молодых пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме

Постковидный синдром иногда проявляется в виде нарушения свертываемости крови. Как избежать тромбообразования после перенесенного заболевания рассказала в четверг, 18 ноября, врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким.

По ее словам, даже молодые люди, переболевших COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного «тромбоза» или даже «инсульта», который может случится, например, через три месяца после перенесенного заболевания.

В случае, если тромбы образуются в сосудах головного мозга, по мнению гематолога, исход для пациента может быть даже фатальным.

«Тромбообразование всегда опасно, но всё зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», — заявила врач в интервью радио Sputnik.

Ким отметила, что после перенесенного COVID-19 следует в течение трех месяцев принимать разжижающие кровь препараты — антикоагулянты, чтобы предотвратить образование тромбов.

«Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», — пояснила специалист.

Гематолог подчеркнула, что наиболее подвержены риску повышенного тромбообразования после коронавирусной инфекции те люди, которые и ранее страдали заболеваниями сосудов.

Ранее, 1 ноября, кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева сообщила о необычном постковидном синдроме. Специалист разъяснила, что иногда он может проявляться в виде постакне или покраснений на ногах. Встречается он достаточно редко. Между тем, поскольку сам вирус циркулирует по всему организму, поражения могут быть зафиксированы везде.

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