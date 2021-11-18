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Врач Ким: тромбоз случается и у молодых пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме

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Постковидный синдром иногда проявляется в виде нарушения свертываемости крови. Как избежать тромбообразования после перенесенного заболевания рассказала в четверг, 18 ноября, врач-гематолог высшей категории медицинского центра «Авиценна» Диана Ким.

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По ее словам, даже молодые люди, переболевших COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного «тромбоза» или даже «инсульта», который может случится, например, через три месяца после перенесенного заболевания.

В случае, если тромбы образуются в сосудах головного мозга, по мнению гематолога, исход для пациента может быть даже фатальным.

«Тромбообразование всегда опасно, но всё зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», — заявила врач в интервью радио Sputnik.

Ким отметила, что после перенесенного COVID-19 следует в течение трех месяцев принимать разжижающие кровь препараты — антикоагулянты, чтобы предотвратить образование тромбов.

«Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», — пояснила специалист.

Гематолог подчеркнула, что наиболее подвержены риску повышенного тромбообразования после коронавирусной инфекции те люди, которые и ранее страдали заболеваниями сосудов.

Ранее, 1 ноября, кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева сообщила о необычном постковидном синдроме. Специалист разъяснила, что иногда он может проявляться в виде постакне или покраснений на ногах. Встречается он достаточно редко. Между тем, поскольку сам вирус циркулирует по всему организму, поражения могут быть зафиксированы везде.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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