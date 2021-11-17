Генерал рассказал о переброске грузинских снайперов на майдан в 2014 году

К расстрелу протестующих и сотрудников правоохранительных органов на майдане в Киеве в 2014 году причастны экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили и прибывшие из Грузии снайперы. Об этом «Известиям» 17 ноября рассказал грузинский офицер, бывший командир батальона «Аваза» Тристан Цителашвили.

По его словам, на Украину была переброшена группа снайперов, созданная из людей, которые во времена правления Саакашвили выполняли в Грузии «грязные приказы» главы государства. Офицер сообщил, что как только президент Украины Виктор Янукович пошел на уступки и согласился провести досрочные выборы, протестующие начали расходиться, что оказалось неприемлемым для контролировавшего все процессы сенатора США Джона Маккейна, а также для Порошенко и Саакашвили.

Тогда, сказал Цителашвили, «настало время плана Б».

«У Саакашвили уже были готовы группы, которые базировались в гостинице «Украина», которую полностью контролировали оппозиционеры и радикалы. Вторая часть бойцов была в здании консерватории», — отметил генерал.

«Командиром у грузин был назначен Мамука Мамулашвили, который сейчас на Украине лидер «Грузинского легиона». В этих процессах также активно принимали участие Андрей Парубий и Сергей Пашинский. Одна из групп, которая «работала» со здания консерватории, была укомплектована людьми Саакашвили <...>. С территории гостиницы «Украина» тоже работали снайперы из Грузии, там с ними были поляки и литовцы, а также американский инструктор Кристофер Брайан», — заявил он.

Цителашвили подчеркнул, что снайперы стреляли как по протестующим, так и по силовикам. По словам офицера, после выполнения всех заданий они потребовали от Мамулашвили по $10 тыс., которые им обещал Саакашвили.

«Мамулашвили ответил: я жду Мишу, придет Миша и как только даст деньги, я вам заплачу! Через два дня они уже категорически потребовали оплату, и Мамулашвили им прямо сказал, что Миша ждет денег от <...> Порошенко», — сообщил он.

Ранее, 17 ноября, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший президент Украины Виктор Янукович и ряд бывших высокопоставленных чиновников могут понести наказание в виде пожизненного лишения свободы по делу об организации стрельбы на майдане в 2014 году.

В ноябре 2013 года в Киеве активисты собрались на акции протеста с требованием подписания ассоциации с Евросоюзом, эти события получили название «евромайдан» и привели к госперевороту и свержению президента Украины Виктора Януковича.

На главной киевской площади начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.

В феврале 2014 года на майдане неизвестными по протестующим и полиции был открыт снайперский огонь, в результате погибли 53 человека.

Лидеры протестующих обвинили в произошедшем действующие власти. Однако участники событий, наемники из Грузии, заявили, что приказ стрелять отдал руководитель «самообороны майдана» Андрей Парубий. По их словам, за выполнение задания им обещали по $5 тыс.

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко позже заявил, что на майдане действовали три группы снайперов. Первая — активисты, которые позже сами во всем признались; вторая — грузинские снайперы; о третьих до сих пор мало что известно.