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Генерал рассказал о переброске грузинских снайперов на майдан в 2014 году

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К расстрелу протестующих и сотрудников правоохранительных органов на майдане в Киеве в 2014 году причастны экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили и прибывшие из Грузии снайперы. Об этом «Известиям» 17 ноября рассказал грузинский офицер, бывший командир батальона «Аваза» Тристан Цителашвили.

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По его словам, на Украину была переброшена группа снайперов, созданная из людей, которые во времена правления Саакашвили выполняли в Грузии «грязные приказы» главы государства. Офицер сообщил, что как только президент Украины Виктор Янукович пошел на уступки и согласился провести досрочные выборы, протестующие начали расходиться, что оказалось неприемлемым для контролировавшего все процессы сенатора США Джона Маккейна, а также для Порошенко и Саакашвили.

Тогда, сказал Цителашвили, «настало время плана Б».

«У Саакашвили уже были готовы группы, которые базировались в гостинице «Украина», которую полностью контролировали оппозиционеры и радикалы. Вторая часть бойцов была в здании консерватории», — отметил генерал.

«Командиром у грузин был назначен Мамука Мамулашвили, который сейчас на Украине лидер «Грузинского легиона». В этих процессах также активно принимали участие Андрей Парубий и Сергей Пашинский. Одна из групп, которая «работала» со здания консерватории, была укомплектована людьми Саакашвили <...>. С территории гостиницы «Украина» тоже работали снайперы из Грузии, там с ними были поляки и литовцы, а также американский инструктор Кристофер Брайан», — заявил он.

Цителашвили подчеркнул, что снайперы стреляли как по протестующим, так и по силовикам. По словам офицера, после выполнения всех заданий они потребовали от Мамулашвили по $10 тыс., которые им обещал Саакашвили.

«Мамулашвили ответил: я жду Мишу, придет Миша и как только даст деньги, я вам заплачу! Через два дня они уже категорически потребовали оплату, и Мамулашвили им прямо сказал, что Миша ждет денег от <...> Порошенко», — сообщил он.

Ранее, 17 ноября, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший президент Украины Виктор Янукович и ряд бывших высокопоставленных чиновников могут понести наказание в виде пожизненного лишения свободы по делу об организации стрельбы на майдане в 2014 году.

В ноябре 2013 года в Киеве активисты собрались на акции протеста с требованием подписания ассоциации с Евросоюзом, эти события получили название «евромайдан» и привели к госперевороту и свержению президента Украины Виктора Януковича.

На главной киевской площади начались столкновения радикалов с силовиками, приведшие к потерям с обеих сторон.

В феврале 2014 года на майдане неизвестными по протестующим и полиции был открыт снайперский огонь, в результате погибли 53 человека.

Лидеры протестующих обвинили в произошедшем действующие власти. Однако участники событий, наемники из Грузии, заявили, что приказ стрелять отдал руководитель «самообороны майдана» Андрей Парубий. По их словам, за выполнение задания им обещали по $5 тыс.

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко позже заявил, что на майдане действовали три группы снайперов. Первая — активисты, которые позже сами во всем признались; вторая — грузинские снайперы; о третьих до сих пор мало что известно.

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