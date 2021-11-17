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В Белоруссии заявили о прекращении поставок электроэнергии на Украину

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Минэнерго Белоруссии сообщило в среду, 17 ноября, о том, что поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое приводит БЕЛТА.

«Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», — отмечается в заявлении.

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Кроме того, Минэнерго Белоруссии указало, что возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии на Украину «будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей».

Ранее, 10 ноября, украинский политолог Дмитрий Корнейчук рассказал о том, что неправильная энергетическая политика Киева привела к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Он напомнил, что украинские власти полностью не подготовились к отопительному сезону.

8 ноября издание Страна.ua сообщило, что Белоруссия отказалась от продажи электроэнергии Украине. Компания «Белэнерго» уточнила, что с ноября текущего года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. В то же время заключения новых рамочных контрактов не планируется.

Директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго РФ Сергей Пикин спустя день обратил внимание на то, что для Украины прекращение поставок электроэнергии из Белоруссии будет иметь самые тяжелые последствия. Он уточнил, что в настоящий момент на Украине наблюдается тяжелейший энергетический кризис и больше половины тепловых станций остановлены из-за отсутствия угля.

15 ноября в российском «Газпроме» указали, что запасы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) на 37% ниже прошлогодних значений. Отмечалось, что запасы топлива в украинских ПХГ находятся на уровне 10,3 млрд куб. м.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

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