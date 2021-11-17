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Песков назвал техническим решением продление правил профилактики COVID-19 до 2024 года

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Продление Роспотребнадзором действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России до 2024 года является техническим решением. Об этом в среду, 17 нояюря, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Объективно, [это нужно,] чтобы каждый раз не продлевать. Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому, я думаю, это чисто техническое решение», — заявил Песков.

По его словам, в Кремле считали, что что пандемия закончится через полгода-год, однако ошиблись в своих расчетах, пишет «Газета.Ru».

«У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно», —заключил пресс-секретарь президента.

Накануне Роспотребнадзор утвердил продление действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. Документ регламентирует, что вакцинированные или переболевшие не подлежат изоляции после контакта с заболевшими в течение шести месяцев.

Также ведомства утвердило сроки доставки материалов для анализа на коронавирус — он должен составлять не более 24 часов с момента отбора.

В тот же день Минздрав России утвердил форму справки о вакцинации. В приказе ведомства указано, что QR-код для заболевших COVID-19 и при этом вакцинированных граждан будет действовать полгода после перенесенной болезни.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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