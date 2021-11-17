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Вирусолог раскрыл способ избежать распространения коронавируса в 2019 году

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Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал способ, благодаря которому остановить коронавирусную инфекцию можно было еще в 2019 году.

По мнению специалиста, необходимо было сразу закрыть границы и перелеты между странами, в которых появились основные очаги заражения.

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«Мы знаем, что целый ряд стран долгое время не закрывал авиасообщение с КНР, впрочем, как и Китай не закрывал границы», — отметил специалист 17 ноября в разговоре с Ura.Ru.

Он напомнил, что даже в период китайского Нового года, который традиционно отмечается в январе-феврале, на достаточно длительные каникулы, Китай не закрывал границы. В итоге миллионы туристов мигрировали повсеместно.

Волчков отметил, что Россия также очень поздно решила закрыть границы.

«То же самое не сделали страны Европейского союза, в частности Италия, Испания, которые стали вторым интенсивным очагом в Европе, откуда мы, в свою очередь, получили инфекцию в Россию. Мы, уже имея подтвержденный факт развивающейся пандемии, не закрыли своевременно сообщение с Европейским союзом», — пояснил ученый.

Ранее 17 ноября эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна назвал причины вспышки COVID-19 в Евросоюзе.

По его словам, в некоторых странах были отменены меры по снижению риска заражения (маски, безопасная дистанция) и, как следствие, возникла циркуляция вируса число заражения которым сейчас растет.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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