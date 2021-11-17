Итальянский вирусолог назвал причины вспышки COVID в ЕС

Даже при высоком охвате вакцинации в Европе миллионы людей всё равно еще не привиты, заявил «Известиям» эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна.

«Важно понимать, что эффективность вакцин в снижении риска заражения не составляет 100%, а иммунитет ослабевает через 4-6 месяцев. В некоторых странах были отменены меры по снижению риска заражения (маски, социальная дистанция), так что циркуляция вируса и, как следствие, число новых случаев увеличиваются», — рассказал «Известиям» вирусолог.

В настоящий момент в ряде стран ЕС вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на территории ЕС и Европейского экономической зоны (ЕЭЗ) привиты 64,9% населения. Тем не менее в организации отметили, что стоит усилить профилактические меры.

«Вакцинация продолжает оставаться важным приоритетным способом борьбы с пандемией, ECDC рекомендует продолжать или даже усилить ограничительные меры для снижения передачи вируса, чтобы защитить население. Особенно это касается уязвимых лиц с высоким риском тяжелого протекания болезни», — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Тем временем в Австрии уже ввели локдаун для невакцинированных, а в Германии власти обсуждают новые ограничения.

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«Взлет падений: в ЕС усиливают меры безопасности из-за COVID»