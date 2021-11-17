Ученый прокомментировал второй случай естественного излечения человека от ВИЧ

Вероятнее всего пациентке из Аргентины действительно удалось полностью избавиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), хотя доказать на 100% это невозможно, сообщил в среду, 17 ноября, «Известиям» директор лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что жительница Эсперанса (Аргентина) смогла излечиться от ВИЧ естественным путем без медицинского вмешательства. Как уточнялось, всего в истории от ВИЧ излечились четыре человека, при этом двое из них выздоровели после трансплантации стволовых клеток.

Как отметил Волчков, скорее всего, иммунная система пациентки взяла ситуацию под контроль и полностью подавила вирус.

«С 2013 года у нее была диагностирована ВИЧ-инфекция, а с 2017 года у нее не наблюдаются (а ей делали многократные тесты) ни частиц вируса, ни интегрированного провируса (геном вируса встраивается в ДНК клетки-хозяина — таким образом получается провирус. — Ред.) в моноцитах перефирической крови. Такая картина держится последние четыре года, притом что пациентка не получает высокоэффективную ретровирусную терапию», — объяснил он.

Однако нельзя сказать, что интегрированных провирусов в макрофагах нет, так как они могут быть там в спящем латентном состоянии, уточнил директор лаборатории. На сегодняшний день изучить это можно только на лабораторных мышах.

Случай с естественным выздоровлением от ВИЧ крайне интересен для науки, его необходимо пристально изучить, добавил Волчков. По его мнению, к победе над вирусом могли привести как генетические факторы, так и особенности штамма, которым была заражена пациентка, и многое другое.

Как пояснил Волчков, людей-суперконтроллеров (то есть таких, иммунная система которых контролирует ВИЧ длительное время без терапии), достаточно много, их изучают и РФ. Однако случай аргентинской пациентки, которые относится уже к супер-суперконтроллерам, это исключение из правила и ни в коем случае сейчас нельзя говорить о том, что необходимо прекращать лечение других пациентов с ВИЧ.

26 июля стало известно, что заболеваемость ВИЧ в России с 2015 года снизилась почти в два раза — с 68,5 тыс. до 35,8 тыс. в 2020 году соответственно. При этом наибольшее количество пациентов с диагнозом ВИЧ в 2020 году (из расчета на 100 тыс. населения) отмечается в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области, наименьшее — в республиках Калмыкия и Чечня, а также в Смоленской области.

20 июля стало известно, что ученые разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ. Он состоит в том, что больной постепенно отказывается от тяжелого для организма препарата «Тенофовир» (входит в 90% схем лечения) и переходит на двойную схему — долутегравир и эмтрицитабин.