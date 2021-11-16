Второй человек излечился от ВИЧ естественным путем

Второй человек смог излечиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) естественным путем без медицинского вмешательства. Это следует из статьи, опубликованной в Annals of Internal Medicine.

Так, у пациентки, жительницы Эсперанса (Аргентина), в 2013 году был диагностирован ВИЧ. Международная группа исследователей с 2017 года изучает ее ДНК в поисках следов вируса. Ученые даже проверили ее плаценту после рождения ребенка в 2020 году. В результате подтвердилось, что у женщины нет ВИЧ. На сегодняшний день пациентка ожидает второго ребенка.

Как уточняется, всего в истории от ВИЧ излечились четыре человека, однако двое из них выздоровели после трансплантации стволовых клеток.

Жительница Аргентины и Лорин Уилленбург из Сан-Франциско (первый случай излечения от ВИЧ без медицинского вмешательства) известны как «элитные контроллеры» — люди, обладающие устойчивым иммунным ответом, активно борющимся против ВИЧ.

26 июля стало известно, что заболеваемость ВИЧ в России с 2015 года снизилась почти в два раза — с 68,5 тыс. до 35,8 тыс. в 2020 году соответственно. При этом наибольшее количество пациентов с диагнозом ВИЧ в 2020 году (из расчета на 100 тыс. населения) отмечается в Кемеровской области, Пермском крае и Тюменской области, наименьшее — в республиках Калмыкия и Чечня, а также в Смоленской области.

20 июля стало известно, что ученые разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ. Он состоит в том, что больной постепенно отказывается от тяжелого для организма препарата «Тенофовир» (входит в 90% схем лечения) и переходит на двойную схему — долутегравир и эмтрицитабин.