Каток в пойме реки Царицы открывается в Волгограде раньше срока

В Волгограде 17 ноября официально откроется ледовый каток в парке «Раздолье», расположенном в пойме реки Царицы. Он полностью залит и готов принять первых посетителей. Прийти туда можно будет по QR-коду.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» уточняет, что изначально планировалось открыть каток 20 ноября, но в процессе заливки сроки сдвинулись на несколько дней раньше. Уровень льда необходимо было нарастить до 7см, для этого вечером и ночью на катке работала специальная машина. По словам директора парка Андрея Еркина, плюсовая температура не мешала, а дождь только помогал нарастить лед.

В пункте проката катка установили санитайзеры и воздухоочистители. Зона переобувания будет на открытом пространстве, обслужат посетителей через окошки. Входные билеты можно будет купить онлайн.

Ранее сообщалось, что в Волгограде этой зимой два катка откроют в городском ЦПКиО. Их соорудят на месте искусственных водоемов.