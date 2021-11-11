Каток начали заливать в центре Волгограда

В ночь на 11 ноября в центре Волгограда в пойме реки Царицы начали заливать городской каток. В прошлом году заливать площадку стали только в 20-х числах месяца.

В течение двух недель сотрудники парка «Раздолье» будут наращивать лед. В первые дни это будет происходить естественным образом, а затем толщину покрытия до 7 см нарастят с помощью специальной заливочной машины.

Каток, который станет самым большим в Волгограде, должны открыть 25 ноября. Также этой зимой два катка откроют в городском ЦПКиО. Их соорудят на месте искусственных водоемов, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее сообщалось, что в центре Волгограда открыли Центр уличного баскетбола. Церемонию посетил знаменитый баскетболист Андрей Кириленко, ныне занимающий пост президента Российской федерации баскетбола. Комплекс состоит из трех площадок для стритбола, классической баскетбольной арены, а также зоны для занятий воркаутом.