ЮВО провел масштабную ревакцинацию военнослужащих

Более 86 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в среду, 17 ноября.

В категорию ревакцинируемых вошли военнослужащие, получившие полный курс вакцинации до 1 марта 2021 года.

Всего на данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами «Спутник-V» сделали более 260 тыс. человек, из них более 155 тыс. — это военнослужащие и их родные, и свыше 40 тыс. — гражданский персонал.

Препарат ввели обучающимся, преподавательскому составу военных образовательных учреждений, а также сотрудникам организаций Минобороны.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из них — мобильные.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ревакцинацию от COVID-19 прошли около 300 тыс. российских военных, и что ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Он отметил, что до конца года планируется повторно привить еще около 253 тыс. человек личного состава.