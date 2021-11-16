Минобороны Армении заявило о взятии в плен 12 армянских военных на границе с Азербайджаном

Во время боестолкновений на границе с Азербайджаном в плен попали 12 военнослужащих Армении. Об этом 16 ноября говорится в сообщении на сайте минобороны страны.

«Двенадцать военнослужащих ВС Армении — семь контрактников и пять военнослужащих срочной службы — пленены», — отметили в армянском оборонном ведомстве.

По данным Еревана, Баку несет большие потери. Кроме того, уничтожено около десятка единиц бронетехники противника, добавили в минобороны Армении.

Также потери есть и у армянской стороны. Эти данные в настоящее время проверяются.

Ранее 16 ноября министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе. Папикян указал на то, что вторжение подразделений ВС Азербайджана на территорию Армении является грубым нарушением положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и угрожает всему переговорному процессу.

Утром во вторник минобороны Армении сообщило о том, что в результате нападения подразделений вооруженных сил Азербайджана на позиции страны с армянской стороны есть погибшие и раненые. По данным ведомства, Армения утратила две боевые позиции.

Тогда же Ереван обвинил Баку в нападении и в связи с этим обратился к Москве с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны.

В Баку также подтвердили напряженность на границе с Арменией, но отметили, что провокации велись с армянской стороны. Отмечается, что в ответ были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны. 14 ноября стало известно, что вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, после чего завязалась перестрелка.