Северная Македония завершила интеграцию в НАТО

Северная Македония официально завершила процесс военной интеграции в структуру сил Североатлантического альянса, подписав совместную декларацию. Об этом 16 ноября сообщается на официальном сайте кабмина балканской республики.

«С подписанием сегодня совместной декларации процесс военной интеграции Республики Северная Македония в командные структуры и в структуру сил Североатлантического союза официально завершен», — заявил премьер-министр республики Зоран Заев.

Он также уточнил, что в ходе подписания документа с главнокомандующим ОВС НАТО обсуждались преимущества членства Северной Македонии в альянсе, которое является вкладом в стабильность региона.

«На сегодняшний день Северная Македония полностью интегрирована в НАТО в военном отношении, мы гордо стоим бок о бок с нашими союзниками», — добавил Заев.

27 марта 2020 года Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО.

За неделю до этого президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал документ о вступлении страны в НАТО. Днем ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО был ратифицирован всеми членами организации.

Парламент страны ратифицировал соглашение о вступлении в военный альянс 11 февраля. Документ поддержали практически единогласно — 114 депутатов из 120.

Спор Греции с Македонией длился с момента провозглашения независимости последней в 1991 году. Греческая сторона всячески блокировала вступление страны в НАТО и Евросоюз из-за совпадения названия бывшей югославской республики с крупнейшим регионом Греции.

В сентябре 2018 года в Республике Македония состоялся референдум о переименовании государства в Республику Северная Македония, а 8 февраля парламент Греции одобрил вступление соседнего государства в НАТО. Через четыре дня Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию. Таким образом, препятствие для вступления страны в ЕС и Североатлантический альянс было устранено.