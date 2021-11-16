Дробыш призвал россиян не бояться вакцинации

Российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш призвал жителей страны не бояться вакцинироваться от коронавируса и заявил, что это единственный способ сохранить проведение концертов и фестивалей.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» во вторник, 16 ноября, Дробыш подчеркнул, что у него уже есть опыт организации концертов в условиях пандемийных ограничений.

«Раз уж мы живем в таких условиях, где необходима вакцинация, то пойдите да сделайте. Не слушайте эти рассказы о том, что у вас потом через 10 лет отвалится правая ягодица. Это несерьезно! Мы должны думать о близких в том числе. Вакцинироваться надо, QR-код иметь надо», — подчеркнул продюсер.

Он добавил, что «нужно уважать других», кроме того, при наличии прививок «никто не будет плакаться из-за того, что мы лишены каких-то мероприятий».

13 ноября певец Авраам Руссо призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Он рассказал, что в его окружении многие переболели COVID-19. Артист сделал прививку в начале этого года и подчеркнул, что чувствует себя отлично.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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