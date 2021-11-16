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Иммунолог оценил отмену изоляции для привитых после контакта с заболевшими

Иммунолог Крючков оценил отмену изоляции привитых от COVID-19 после контакта с заболевшими
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У переболевшего коронавирусом человека в течение полугода сохраняется риск повторного заболевания, хотя он и в несколько раз ниже. Об этом во вторник, 16 ноября, «Известиям» сообщил иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

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Таким образом он прокомментировал постановление Роспотребнадзора, согласно которому вакцинированные от COVID-19 или переболевшие не подлежат изоляции после контакта с заболевшими в течение шести месяцев.

«Если человек переболел, то в течение полугода также остается риск повторного заболевания, хотя на 75–80% есть шанс, что не заболеет. Но после полугода иммунная защита резко падает и риск значительно увеличивается», — объяснил иммунолог.

Крючков рекомендовал тем, кто только что переболел или вакцинировался и имел плотный контакт с заболевшим человеком, уйти на самоизоляцию «хотя бы дней на восемь». Кроме того, через 8–9 дней после контакта лучше сдать ПЦР-тест, а также нужно не забывать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заключил эксперт.

Документ Роспотребнадзора вступает в силу с 17 ноября. Согласно постановлению, действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 продлевается до 2024 года. Также Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на коронавирус — он должен составлять не более 24 часов с момента отбора.

Ранее, во вторник, Минздрав России утвердил форму справки о вакцинации. В приказе ведомства указано, что QR-код для заболевших COVID-19 и при этом вакцинированных граждан будет действовать полгода после перенесенной болезни.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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