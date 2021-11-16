Иммунолог оценил отмену изоляции для привитых после контакта с заболевшими

У переболевшего коронавирусом человека в течение полугода сохраняется риск повторного заболевания, хотя он и в несколько раз ниже. Об этом во вторник, 16 ноября, «Известиям» сообщил иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

Таким образом он прокомментировал постановление Роспотребнадзора, согласно которому вакцинированные от COVID-19 или переболевшие не подлежат изоляции после контакта с заболевшими в течение шести месяцев.

«Если человек переболел, то в течение полугода также остается риск повторного заболевания, хотя на 75–80% есть шанс, что не заболеет. Но после полугода иммунная защита резко падает и риск значительно увеличивается», — объяснил иммунолог.

Крючков рекомендовал тем, кто только что переболел или вакцинировался и имел плотный контакт с заболевшим человеком, уйти на самоизоляцию «хотя бы дней на восемь». Кроме того, через 8–9 дней после контакта лучше сдать ПЦР-тест, а также нужно не забывать носить маски и соблюдать социальную дистанцию, заключил эксперт.

Документ Роспотребнадзора вступает в силу с 17 ноября. Согласно постановлению, действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 продлевается до 2024 года. Также Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на коронавирус — он должен составлять не более 24 часов с момента отбора.

Ранее, во вторник, Минздрав России утвердил форму справки о вакцинации. В приказе ведомства указано, что QR-код для заболевших COVID-19 и при этом вакцинированных граждан будет действовать полгода после перенесенной болезни.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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