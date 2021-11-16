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Лавров назвал лживыми заявления Литвы о причастности РФ к миграционному кризису

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Обвинения президента Литвы Гитанаса Науседы о якобы причастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе лживы. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«При всем уважении к президентам суверенным государств, я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: «За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы». Ни единого факта не приводится», — сказал он в ходе пресс-конференции.

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При этом глава российского МИДа действия польских пограничников в отношении мигрантов назвал неприемлемыми и нарушающими нормы международного права. Помимо этого, Лавров заявил, что Москва готова содействовать урегулированию кризису на границе Белоруссии и ЕС.

Накануне президент Литвы сказал, что мигранты с Ближнего Востока приезжают в Белоруссию якобы через Москву. Никаких подтверждений своих слов он не привел.

Вместе с тем президент России Владимир Путин отметил, что обвинения в причастности РФ к ситуации на границе Польши и Белоруссии — это «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую».

15 ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны ЕС винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

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