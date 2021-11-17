К сентябрю 2021 года число самозанятых в России достигло 3 млн. По оценкам Frank RG, к 2024 году это количество вырастет до 8,4 млн человек. То есть за 2,5 года количество людей, работающих на себя, увеличится в 3,5 раза, а их доход, согласно прогнозу аналитической компании, составит 2,9 трлн рублей.

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Категория самозанятых считается наиболее уязвимой из-за последствий пандемии, ведь они не могут взять больничные и получить другие социальные гарантии. По этой причине Минэкономразвития изучает возможность предоставления работающим на себя компенсации больничных и декретных выплат. Сложность в том, что для реализации инициативы о добровольном соцстраховании самозанятых потребуется изменение в ряде законов. Эксперты не отрицают вариант, при котором онлайн-платформы будут предлагать добровольное страхование для самозанятых исполнителей, а взамен получат определенные льготы от государства, как сейчас происходит с трудоустройством безработных и инвалидов. Другая инициатива ФНС предполагает возможность введения чаевых для самозанятых — перевод небольшой суммы со стороны клиента в благодарность за высокий уровень обслуживания. Эксперты предлагают установить лимит на чаевые в 25–30% от суммы чека, при этом они не облагаются налогом.

В каких еще инициативах нуждается рынок? На сегодняшний день закон позволяет регистрироваться в качестве самозанятых гражданам России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Но это далеко не все страны, чьи граждане становятся трудовыми мигрантами в РФ. Целесообразно расширить этот список, включив в него граждан Таджикистана и Узбекистана. По статистике МВД, за период с января по сентябрь 2021 года общее количество мигрантов из этих стран, которые приехали в Россию с целью трудоустройства, составило почти 6,5 млн человек. При этом количество работников из стран ЕАЭС составляет 18%, а из Таджикистана и Узбекистана — 61,5%. С учетом того что эти мигранты зачастую привлекаются к проектным работам (например, связанным со строительством), самозанятость может стать оптимальным форматом взаимодействия с ними. Заодно такая форма поможет сделать рынок труда еще более прозрачным.

Помимо этого, существуют другие ограничения, которые напрямую влияют на объем собираемых налогов. Право на уплату налога остается уникальным только для одной кредитной организации – партнера ФНС, выбранной работающим на себя. В то время как частичная уплата налога на профессиональный доход не предусмотрена. Это порождает проблему, связанную с цепочкой поступления денег. К примеру, самозанятый сотрудничает с несколькими организациями и получает от них оплату. При этом компании-заказчики могут выплачивать гонорар на карты разных банков, в которых тот обслуживается. Уплата налогов с карты выбранного для этого самозанятым банка проста и прозрачна. Есть доход — есть уплаченные налоги. Но будет ли работающий на себя заниматься переводом части денег, полученных от других заказчиков, на эту карту? Во многих случаях — нет. Чтобы упростить процесс для самозанятого и в то же время повысить прозрачность получения налогов, стоит рассмотреть возможность предоставления права неограниченному числу кредитных организаций-партнеров ФНС оплачивать налоги от его имени.

Кроме того, полезным может стать реализация методов частичной уплаты налога самозанятым на стороне организаций-партнеров налогового органа. По разным причинам самозанятый не всегда может уплатить целиком всю сумму налога. Теоретически он может предоставить в банк платежное поручение на оплату налога по реквизитам на любую сумму. Однако учет частичной оплаты на стороне ФНС может происходить с задержками, что приводит к негативным последствиям для самозанятых. Реализация учета частичной уплаты позволит автоматизировать этот процесс и сделать более удобным для работающих на себя, что в конечном итоге приведет к повышению собираемости налога.

Автор — член Совета Ассоциации банков России

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