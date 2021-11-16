Прямой эфир
Армия
РФ успешно провела испытания с поражением аппарата «Целина-Д»
Общество
Москвичам пообещали сугробы высотой до 10 см в конце недели
Политика
В МИДе опровергли причастность РФ к рискам для космической деятельности
Экономика
Цена на газ в Европе выросла после приостановки сертификации СП-2
Общество
Илон Маск продал более 934 тыс. акций Tesla на сумму $930 млн
Общество
Путин заявил о постепенном восстановлении объемов авиаперевозок
Мир
Саакашвили отказался дистанционно участвовать в суде
Культура
Самая дорогая коллекция в мире была продана за $676,1 млн
Мир
Оперштаб продлил приостановку авиасообщения с Танзанией
Экономика
Биткоин подешевел на 8,35% менее чем за сутки
Сюжет:

Саакашвили отказался дистанционно участвовать в суде

Саакашвили отказался дистанционно участвовать в суде по делу о пересечении границы
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от дистанционного участия в суде по делу о незаконном пересечении границы. Об этом 16 ноября сообщил судья Тбилисского городского суда Давид Куртанидзе.

Революция угроз: Саакашвили стал причиной ухудшения отношений между Грузией и ЕС
В Тбилиси опасаются возможности нового переворота

«Суд отправил в пенитенциарное учреждение запрос, согласно которому, если обвиняемого (Саакашвили. — Ред.) не доставили бы в суд, то он принял был участие в дистанционном режиме. Пенитенциарное учреждение ответило отказом на доставку Саакашвили в суд, а от дистанционного участия отказался сам обвиняемый», — цитирует слова судьи агентство Interpressnews.

Днем ранее власти Грузии не пустили Саакашвили на заседание по делу о растрате государственных средств из-за опасений того, что ряд представителей политических партий могут помешать процессу его этапирования из тюрьмы в здание городского суда. При этом отмечалось, что еще одной причиной недопуска политика к участию в заседании является риск ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

До этого, 13 ноября, личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе рассказал об ухудшении здоровья политика. Медик отмечал, что Саакашвили не может встать с постели, также у него сильная слабость.

Генпрокуратура Грузии 20 октября официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну из Украины накануне выборов в местные органы власти.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021