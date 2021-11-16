Саакашвили отказался дистанционно участвовать в суде

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от дистанционного участия в суде по делу о незаконном пересечении границы. Об этом 16 ноября сообщил судья Тбилисского городского суда Давид Куртанидзе.

«Суд отправил в пенитенциарное учреждение запрос, согласно которому, если обвиняемого (Саакашвили. — Ред.) не доставили бы в суд, то он принял был участие в дистанционном режиме. Пенитенциарное учреждение ответило отказом на доставку Саакашвили в суд, а от дистанционного участия отказался сам обвиняемый», — цитирует слова судьи агентство Interpressnews.

Днем ранее власти Грузии не пустили Саакашвили на заседание по делу о растрате государственных средств из-за опасений того, что ряд представителей политических партий могут помешать процессу его этапирования из тюрьмы в здание городского суда. При этом отмечалось, что еще одной причиной недопуска политика к участию в заседании является риск ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

До этого, 13 ноября, личный врач бывшего президента Грузии Николоз Кипшидзе рассказал об ухудшении здоровья политика. Медик отмечал, что Саакашвили не может встать с постели, также у него сильная слабость.

Генпрокуратура Грузии 20 октября официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну из Украины накануне выборов в местные органы власти.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.