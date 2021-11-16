Минздрав разрешил Pfizer провести в России испытания препарата от COVID-19

Минздрав России разрешил в стране клинические испытания препарата для лечения COVID-19 американской фармацевтической компании Pfizer. Об этом свидетельствует информация в государственном реестре разрешений на проведение исследований ведомства.

«Оценка безопасности и эффективности двух схем перорального введения препарата PF-07321332/Ритонавир в профилактике симптомов инфекции SARS-CoV-2 у взрослых, контактировавших в домашних условиях с лицом с симптоматическими проявлениями инфекции COVID-19», — указано в базе.

Как уточнил представитель компании в беседе с газетой «Ведомости», всего в испытаниях препарата участвуют 7 тыс. человек из разных стран.

Они пройдут в нескольких медучреждениях Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула и других городов РФ. Препарат исследуют среди совершеннолетних, имевших контакт в домашних условиях с теми, у кого выявили «симптоматические проявления» COVID-19.

Днем ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России подходит к завершению разработка препарата, который способен остановить развитие COVID-19. Глава Минздрава добавил, что конкретнее, о каком препарате идет речь, он скажет только после завершения испытаний.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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