Японская компания Mazda представила новый кроссовер CX-50. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль будет производиться в Алабаме (США) на предприятии, которое построено совместно с компанией Toyota. Сама модель разработана для североамериканского рынка.

Дизайн Mazda CX-50 выполнен в соответствии с новым развитием фирменного стилистического направления Kodo. Модель получила рейлинги, небольшой экспедиционный багажник, панорамную крышу, обвес из неокрашенного пластика, спойлер и рельефный капот.

Новый кроссовер Mazda CX-50 получил 2,5-литровый бензиновый турбомотор, который также устанавливается на модель CX-3. Отдача силового агрегата составляет 190 л.с. Коробка передач — шестиступенчатая автоматическая.

7 октября сообщалось, что начиная с 2022 года в Европе будут представлены два новых кроссовера — Mazda CX-60 и Mazda CX-80. Обе новинки будут предлагаться с гибридным силовым агрегатом, сочетающим рядный бензиновый четырехцилиндровый двигатель с электромотором.

С 2025 года Mazda представит несколько новых моделей на базе cпециально созданной для электромобилей платформы. Их появление станет очередным шагом к электрификации всего модельного ряда Mazda к 2030 году.