Участок с месторождением золота выставили на торги на Алтае

В Алтайском крае на торги выставили два месторождения. Организатор торгов — департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Захаровское месторождение находится в Рубцовском районе. На территории можно проводить разведку и добычу полиметаллических руд. Там есть запасы золота, серебра, свинца, кадмия, цинка, меди, селена, серы, висмута и теллура. Стартовая стоимость — порядка 2,9 млрд рублей.

Второе месторождение, выставленное на продажу, это Сунгайское рудное поле в Заринском районе. Здесь победитель торгов сможет проводить геологическое изучение, разведку и добычу марганца. Стартовая цена — 19 млн рублей.

Все объекты находятся в федеральной стоимости, отмечает altapress.ru.