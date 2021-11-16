Лебедев про фильм Нюрнберг

Главное в х/ф «Нюрнберг» —

показать не процесс, а историю

((Главное в фильме «Нюрнберг» не сам процесс, а история))

Лебедев: картина о человеке,

который оказался в гуще событий

((Режиссёр Николай Лебедев отмечает, что картина о человеке, который оказался в гуще этих событий))

Подготовка к работе над фильмом

была сложной и кропотливой

((поэтому подготовка к работе над фильмом была сложной и кропотливой))

НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ

РЕЖИССЁР, ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РФ

00,25,40 – 00,26,19

— Здесь важнее было не столько узнать все тонкости судопроизводства и прочих вещей, хотя мы это изучили всё очень тщательно. Разумеется, я знаю, в какой последовательности сидели на скамье подсудимых обвиняемые, где сидели судьи. Всё это мы изучали очень подробно, разумеется. Но самое главное — найти человеческую эмоциональную историю, которая была бы интересна сегодняшним зрителям и которая говорила им что-то про сегодняшний день и про их состояние сегодняшнее.