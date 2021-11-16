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Лебедев про фильм Нюрнберг

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Главное в х/ф «Нюрнберг» —
показать не процесс, а историю
((Главное в фильме «Нюрнберг» не сам процесс, а история))

Лебедев: картина о человеке,
который оказался в гуще событий
((Режиссёр Николай Лебедев отмечает, что картина о человеке, который оказался в гуще этих событий))

Подготовка к работе над фильмом
была сложной и кропотливой
((поэтому подготовка к работе над фильмом была сложной и кропотливой))

НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ
РЕЖИССЁР, ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РФ
00,25,40 – 00,26,19
— Здесь важнее было не столько узнать все тонкости судопроизводства и прочих вещей, хотя мы это изучили всё очень тщательно. Разумеется, я знаю, в какой последовательности сидели на скамье подсудимых обвиняемые, где сидели судьи. Всё это мы изучали очень подробно, разумеется. Но самое главное — найти человеческую эмоциональную историю, которая была бы интересна сегодняшним зрителям и которая говорила им что-то про сегодняшний день и про их состояние сегодняшнее.

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