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Десятки тысяч доз вакцины от бешенства разложат на территории Липецка

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В Липецке врачи ветслужбы и сотрудники облуправления по охране использования объектов животного мира разложат десятки тыс. доз вакцин от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

На прошлой неделе специалисты разложили около 10 тыс. доз вакцины в районах Ссёлки, Желтые Пески, Лебедянское направление и других. Во вторник, 16 ноября, ветеринары распределят еще около 10 тыс. доз на территории районов Дачный, Матырский, ЛТЗ, Заречье и Сырский Рудник.

«Брикеты с вакциной раскладывают по периферии города, чтобы создать буферную зону вокруг Липецка и иммунизировать в первую очередь диких плотоядных животных», - цитирует сообщение властей GOROD48.

Как уточняет издание, вирус бешенства передается при укусе, а также при попадании слюны на открытую рану и слизистые. Заболевание поражает нервную систему и при отсутствии вакцинации заканчивается летальным исходом.

С начала года в Липецке зафиксировано пять случаев заболевания бешенством среди животных.

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