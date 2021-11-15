Памятник Александру Невскому освятили в Нижнем Новгороде

Памятник Александру Невскому освятили на Стрелке в Нижнем Новгороде. В мероприятии принял участие губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, установка 13-метрового монумента Александру Невскому — это во многом народный проект. И место установки, и финальный эскиз выбирали сами жители. В итоге победил проект художника Андрея Ковальчука, отмечает ИА «НьюсНН».

Также Никитин отметил, что монумент стал важной частью развития территории Стрелки. Общественное пространство открылось после благоустройства в конце августа. Однако до сих пор продолжаются работы в пакгаузах. Их должны закончить до конца года.

«Развитие Стрелки обязательно будет продолжено, в старинных пакгаузах скоро появится концертный зал», — отметил Никитин.

В сентябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел чин освящения историко-культурного мемориала «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района Псковской области. На торжественном мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и помощник президента Владимир Мединский. Расположенный на берегу Чудского озера скульптурный комплекс возведен в рамках исполнения указа президента «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». Основу мемориала составляет 50-тонная композиция, состоящая из фигур Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых.