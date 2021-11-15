Задержанные на белорусско-польской границе журналисты RT France вышли на связь

Задержанная на польско-белорусской границе съемочная группа RT France вышла на связь, журналистов приговорили к штрафу. Об этом сообщила в понедельник, 15 ноября, главный редактор телеканала Ксения Федорова.

«После многочасового допроса наши журналисты наконец вышли на связь. Их приговорили к штрафу и пока не отдали паспорта. Ждем комментариев, как только они доберутся до отеля», — написала Федорова в Telegram.

Корреспондента Давида Калифу и оператора Жорди Демори задержали ранее в этот день. Как сообщили в польской полиции, это связано с якобы незаконным пребыванием в зоне ЧП. Представитель полиции Подляского воеводства страны в тот же день пояснил, что членов съемочной группы RT France доставили в суд в городе Сокулка.

На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения, в соответствии с которым находиться там разрешено только местным жителям, а также лицам, имеющим на то специальные разрешения.

15 ноября беженцы с Ближнего Востока начали разбивать палатки на территории белорусского КПП «Брузги» на границе с Польшей. Кроме того, прибывшие к польскому контрольно-пропускному пункту на границе беженцы прорвали часть заграждений, установленных польскими пограничниками. Также появились сообщения о стрельбе на границе.

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза и разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.