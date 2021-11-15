Задержанных на границе с Польшей журналистов RT France доставили в суд

Задержанных на польско-белорусской границе членов съемочной группы RT France доставили в суд в городе Сокулка Польши. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил представитель полиции Подляского воеводства страны.

«Они недавно были направлены в суд, который примет решение в их деле», — приводит его слова «РИА Новости».

Корреспондента Давида Калифу и оператора Жорди Демори задержали ранее в этот день. Как сообщили в полиции, это связано с якобы незаконным пребыванием в зоне ЧП. Сотрудникам RT France грозит наказание в виде ареста или штрафа.

На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения, в соответствии с которым находиться там разрешено только местным жителям, а также лицам, имеющим на то специальные разрешения.