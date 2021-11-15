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Задержанных на границе с Польшей журналистов RT France доставили в суд

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Задержанных на польско-белорусской границе членов съемочной группы RT France доставили в суд в городе Сокулка Польши. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил представитель полиции Подляского воеводства страны.

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«Они недавно были направлены в суд, который примет решение в их деле», — приводит его слова «РИА Новости».

Корреспондента Давида Калифу и оператора Жорди Демори задержали ранее в этот день. Как сообщили в полиции, это связано с якобы незаконным пребыванием в зоне ЧП. Сотрудникам RT France грозит наказание в виде ареста или штрафа.

На приграничных с Белоруссией территориях Польши с начала сентября действует режим чрезвычайного положения, в соответствии с которым находиться там разрешено только местным жителям, а также лицам, имеющим на то специальные разрешения.

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза. В примыкающей к границе лесополосе они разбили лагерь. Польские власти с целью недопущения беженцев на территорию страны стянули в район крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Евросоюз обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Минск жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Президент сказал, что может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.

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