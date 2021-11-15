В Польше раскритиковали слова генерала о захвате Белоруссии за три дня

Читатели польского журнала Do Rzeczy отреагировали на заявление экс-командующего сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака о захвате Белоруссии, предположив, что он «психически болен».

Польский генерал заявил, что для того, чтобы развязать конфликт необходимы следующие условия: президент России Владимир Путин должен решительно поддержать белорусского лидера Александра Лукашенко, а Белоруссия — применить оружие. По его мнению, если конфликт начнется без поддержки России, то Польша якобы за три дня захватит Белоруссию.

При этом пользователи Сети раскритиковали генерала, подчеркнув, что он «психически болен». Некоторые комментаторы также отметили, что такие высказывания — это уровень первоклассников.

«Психически больной генерал. И зачем нам оккупировать Белоруссию? <...> За такие провокационные заявления его следует лишить всех полномочий», — отметил Weslav 52.

Читатели газеты также рекомендовали остерегаться «таких намеков», которые, по мнению пользователей, говорят о явной пропаганде. Комментатор под ником Prawy Prosty выразил надежду на то, что подобная риторика не дойдет до России и Белоруссии.

В настоящее время отношения Варшавы и Минска значительно обострились из-за ситуации с наплывом мигрантов к польской границе.

15 ноября беженцы с Ближнего Востока начали разбивать палатки на территории белорусского КПП «Брузги» на границе с Польшей. Кроме того, прибывшие к польскому контрольно-пропускному пункту на границе беженцы прорвали часть заграждений, установленных польскими пограничниками.

В тот же день вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, а также спортивных соревнований на фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в понедельник заявил, что причина подобных изречений заключается в том, что Польша «боится открыть рот» в адрес настоящих виновников кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Варшава требует исключить Москву как субъект международной политики вообще, однако это всего лишь мнение одного русофобского государства, подчеркнул Белик.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.