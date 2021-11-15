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В Польше раскритиковали слова генерала о захвате Белоруссии за три дня

Читатели Do Rzeczy раскритиковали слова польского генерала о захвате Белоруссии
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Читатели польского журнала Do Rzeczy отреагировали на заявление экс-командующего сухопутными войсками Польши Вальдемара Скшипчака о захвате Белоруссии, предположив, что он «психически болен».

Польский генерал заявил, что для того, чтобы развязать конфликт необходимы следующие условия: президент России Владимир Путин должен решительно поддержать белорусского лидера Александра Лукашенко, а Белоруссия — применить оружие. По его мнению, если конфликт начнется без поддержки России, то Польша якобы за три дня захватит Белоруссию.

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При этом пользователи Сети раскритиковали генерала, подчеркнув, что он «психически болен». Некоторые комментаторы также отметили, что такие высказывания — это уровень первоклассников.

«Психически больной генерал. И зачем нам оккупировать Белоруссию? <...> За такие провокационные заявления его следует лишить всех полномочий», — отметил Weslav 52.

Читатели газеты также рекомендовали остерегаться «таких намеков», которые, по мнению пользователей, говорят о явной пропаганде. Комментатор под ником Prawy Prosty выразил надежду на то, что подобная риторика не дойдет до России и Белоруссии.

В настоящее время отношения Варшавы и Минска значительно обострились из-за ситуации с наплывом мигрантов к польской границе.

15 ноября беженцы с Ближнего Востока начали разбивать палатки на территории белорусского КПП «Брузги» на границе с Польшей. Кроме того, прибывшие к польскому контрольно-пропускному пункту на границе беженцы прорвали часть заграждений, установленных польскими пограничниками.

В тот же день вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, а также спортивных соревнований на фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в понедельник заявил, что причина подобных изречений заключается в том, что Польша «боится открыть рот» в адрес настоящих виновников кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Варшава требует исключить Москву как субъект международной политики вообще, однако это всего лишь мнение одного русофобского государства, подчеркнул Белик.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.

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