МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны» Петра Верзилова

Издатель портала «Медиазона» (внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Петр Верзилов объявлен в розыск по подозрению в уголовном преступлении. Об этом говорится в базе МВД России.

«Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, разыскивается по статье УК», — указано в базе ведомства.

Дополнительные подробности не приводятся.

В конце сентября Министерство юстиции России включило Верзилова и главреда издания Сергея Смирнова в список иноагентов.

В июне комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направила в госорганы информацию о финансировании «Медиазоны» из-за рубежа, а также сведения о политической деятельности СМИ. Отмечалось, что издание уже оказывалось во внимании комиссии, так как ее рекламировала нежелательная в России НПО «Пражский центр гражданского общества».

Верзилов подчеркивал, что, даже если СМИ признают иностранным агентом, оно продолжит работать.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.