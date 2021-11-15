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В Кремле оценили слова Лукашенко о возможной приостановке транзита газа в Европу

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Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной приостановке транзита газа в Европу на фоне санкций из-за миграционного кризиса могут быть эмоциональными, однако Москва надеется, что этого не произойдет. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Белоруссия — это суверенное государство, и президент [РФ Владимир Путин] действительно допускает возможность эмоционального решения президента Белоруссии. Президент все-таки выразил надежду и даже уверенность в том, что это никоим образом не повлияет на транзит газа и выполнение обязательств Россией перед получателями газа в Европе», — сказал он журналистам.

Также Песков добавил, что между главами государств происходят регулярные контакты и обмен информацией.

Ранее в этот день Лукашенко заявил, что не шутил, говоря о жестком ответе на новые санкции Евросоюза из-за миграционного кризиса, в развязывании которого обвиняют республику.

Помимо этого, 15 ноября стало известно, что Евросоюз ужесточит персональные санкции против Минска и рассмотрит секторальные ограничения. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, санкции будут направлены в отношении авиакомпаний, которые оказывают помощь в перевозке мигрантов в Белоруссию.

11 ноября Лукашенко, комментируя возможные новые санкции ЕС против Минска, напомнил, что через белорусскую территорию проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал–Европа» и осуществляется транзит газа в ЕС, который может быть остановлен.

Песков, в свою очередь, отметил, что Россия была и будет страной, выполняющей обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и контрактным обязательствам, добавив, что заявление Лукашенко не согласовывалось с Кремлем.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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