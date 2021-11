Эд Ширан получил главный приз на премии MTV Europe Music Awards 2021

Британский певец и автор песен Эд Ширан получил главный приз музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021 с композицией Bad Habits, она победила в номинации «Лучшая песня». Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

Соперниками британского певца были канадский исполнитель Джастин Бибер с треком Peaches, американские певицы Doja Cat с песней Kiss Me More и Оливия Родриго с композицией Drivers License, рэпер Lil Nas X с треком Montero (Call Me By Your Name), а также Джастин Бибер и The Kid Laroi с совместной композицией Stay.

Кроме того, Ширан победил в номинации «Лучший исполнитель».

Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994 году. Победители определяются по результатам интернет-голосования. В этом году премия проходит в столице Венгрии Будапеште.

19 октября Ширан выпустил новый альбом, находясь на самоизоляции после заболевания коронавирусом. Четвертый сольный альбом музыканта получил название «=» (произносится как equals, «равно» — англ.).

В декабре 2019 года певец был признан артистом десятилетия в Великобритании. На тот момент у него насчитывалось больше всего синглов, занимавших первые места в хит-парадах (12), а его альбомы и синглы в сумме провели на вершине чартов больше всего времени — 79 недель.

Ранее, 13 сентября, сообщалось, что Джастин Бибер стал исполнителем года по версии MTV. Канадский певец был номинирован в семи категориях. Церемония награждения прошла на спортивной арене Barclays Center в Нью-Йорке.

Кроме того, в номинации «Песня года» за композицию Drivers License была награждена премией MTV Video Music Awards 18-летняя певица Оливия Родриго.