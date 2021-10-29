Заболевший COVID-19 певец Эд Ширан выпустил новый альбом

Британский певец Эд Ширан, заболевший COVID-19, выпустил новый альбом, находясь на самоизоляции. Четвертый сольный альбом музыканта получил название «=» (произносится как equals, «равно» — англ.).

«Это мой самый любимый альбом, который я сделал, и я очень горжусь им», — написал Ширан 29 октября в Instagram.

Также певец сообщил, что всё еще находится на самоизоляции, и попросил поклонников поделиться впечатлениями о новом сборнике.

О том, что Эд Ширан заболел COVID-19, стало известно 24 октября. Тогда музыкант отметил, что постарается дать запланированные интервью и концерты прямо из дома.

В декабре 2019 года певец был признан артистом десятилетия в Великобритании. На тот момент у него насчитывалось больше всего синглов, занимавших первые места в хит-парадах (12), а его альбомы и синглы в сумме провели на вершине чартов больше всего времени — 79 недель.