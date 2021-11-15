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СК начал доследственную проверку по факту взрыва на НЛМК

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Следственный комитет (СК) по Липецкой области начал проверку после ЧП на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), в результате которого пострадала женщина. Об этом 14 ноября сообщает на сайте пресс-служба ведомства.

«СК по Липецкой области проводит доследственную проверку по факту возгорания. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в составе которой в том числе и следователи-криминалисты», — говорится в сообщении СК по региону.

Отмечается, что следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личности ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности на предприятии.

Как стало известно ранее, в результате взрыва пострадала женщина-рабочая. Спасатели извлекли ее из-под завалов и передали медикам. Пострадавшая в ЧП на НЛМК доставлена в ожоговый центр. По данным источника «РИА Новости», она в тяжелом состоянии.

Сообщение о взрыве в одном из цехов НЛМК поступило ранее в воскресенье в 21:14. Сотрудники ведомства установили, что произошло частичное обрушение кровли. Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы. Проверку по факту взрыва также начала прокуратура.

Также в МЧС сообщали, что под завалами цеха могли находиться люди. Позже эту информацию официально опровергли.

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