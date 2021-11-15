Прокуратура начала проверку после взрыва на НЛМК в Липецке

Прокуратура Липецкой области инициировала проверку по факту взрыва на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), в результате которого пострадала женщина-рабочий. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратура области организовала проверку инцидента на НЛМК. На место происшествия выехал прокурор Левобережного района Липецка», — отмечается в сообщении.

Сообщение о взрыве в одном из цехов НЛМК поступило на пульт МЧС в 21:14 этого же дня. По прибытии сотрудников ведомства на место происшествия было установлено, что произошло частичное обрушение кровли. Спасателями МЧС России проводятся поисково-спасательные работы. Один человек извлечён из завалов и передан медикам.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено 30 человек и девять единиц техники, уточнили в ведомстве.

Также в МЧС сообщали, что под завалами цеха могут находиться люди.

Позже эту информацию официально опровергли.